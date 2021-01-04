Aliağa'da Kovid-19'a tedbirlerine uymayan 3 bin 210 kişiye işlem
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Aliağa'da Kovid-19'a tedbirlerine uymayan 3 bin 210 kişiye işlem

04.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:38
Aliağa'da Kovid-19'a tedbirlerine uymayan 3 bin 210 kişiye işlem

İzmir'in Aliağa ilçesinde 12 Eylül'den bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 199 kişiye idari, 11 kişiye adli işlem uygulandığı bildirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 12 Eylül'den bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 199 kişiye idari, 11 kişiye adli işlem uygulandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kovid-19 denetimlerde maske kuralını ihlal eden 2 bin 287, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 347, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 565 kişiye toplam 232 bin 512 lira cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca, karantina kuralını ihlal eden 11 kişi hakkında da adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman

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