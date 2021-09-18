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Aliağa'da kış dönemi satranç kurs kayıtları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aliağa'da kış dönemi satranç kurs kayıtları başlıyor

Gençlere satranç sporunu sevdirmeyi ve satrancı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, kış dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor.

Gençlere satranç sporunu sevdirmeyi ve satrancı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, kış dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor. 20 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak olan kayıtların, 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceği ifade edildi.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübünün deneyimli satranç antrenörleri tarafından verilecek kurslara, 6 yaş (2015 doğumlu) ve üzeri yaş grupları başvurabilecek. Yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de satrançseverlere kapılarını açacak olan Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, ön kayıtların ardından 6 Ekim 2021 Çarşamba günü 11.00-16.00 saatlerinde sınıf ve seviye belirleme sınavı yapacak.

Kurslara katılmak isteyen öğrencilerin, 0232 399 00 00/ 2707 numaralı hattı arayarak detaylı bilgiye ulaşabileceği ifade edildi. - İZMİR

Aliağa'da kış dönemi satranç kurs kayıtları başlıyor

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