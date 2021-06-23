Aliağa Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Başladı

Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı'na Giden 1, 5 Km'lik Yol AsfaltlanıyorAliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş: "Tüm Asfaltlama Çalışmalarını Ekim Ayına Kadar Tamamlayacağız"Aliağa Belediyesi, her yaz belirlenen program dahilinde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına bu yıl Çıtak Mahallesi...

Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı'na Giden 1, 5 Km'lik Yol Asfaltlanıyor

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş: "Tüm Asfaltlama Çalışmalarını Ekim Ayına Kadar Tamamlayacağız"

Aliağa Belediyesi, her yaz belirlenen program dahilinde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına bu yıl Çıtak Mahallesi ile Sevimli Dostlar Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı bölgesinden başladı.

Yaz ayları boyunca kent genelinde yapılacak asfaltlama çalışmalarıyla ilgili geniş kapsamlı bir program hazırlayan Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Güzelhisar Caddesi'ni Sevimli Dostlar Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı'na bağlayan yaklaşık 1 buçuk kilometrelik bağlantı yolunu asfaltla kaplıyor.

ASFALT ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIR

Sevimli Dostlar Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı'na giden yolun asfaltlama çalışmalarının yaklaşık iki günde tamamlanacağını belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş, çalışma programı hakkında şu bilgileri verdi: "Bu bölgedeki çalışmanın ardından Çıtak Mahallesi'nin Güzelhisar Caddesi ile olan bağlantı yolunu asfaltlayacağız. Daha sonrasında ise tespitini yaptığımız Yeni Mahalle'de Vuslat, Değirmendere ve Zübeyde Hanım Caddeleri, 1400-1401-1402-1403-1404-1405-1424-1426-1427-1414-1417 sokaklar, Güzelhisar Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Yeni Şakran Mahallesi'de Namık Kemal ve Kazım Dirik Caddeleri, Atatürk Mahallesi'de Beyazıt, Vali Mithat Paşa Caddesi, Güneş, İsmet Demir, Hasan Mirasçı, Yeni, 341 ve 361 Sokakların asfaltlamasını yapacağız"

ÇALIŞMALAR EKİM AYINA KADAR TAMAMLANACAK

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan program dahilinde hareket edeceklerini ifade eden Memiş, "Aliağa genelindeki tüm asfaltlama çalışmalarını ekim ayına kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre