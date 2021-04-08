Ali Yeşilırmak kimdir? Ali Yeşilırmak biyografisi!
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Ali Yeşilırmak kimdir? Ali Yeşilırmak biyografisi!

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Ali Yeşilırmak kimdir? Ali Yeşilırmak biyografisi!

Yetenek Sizsiniz Türkiye 12 Mart 2012 tarihli final gecesinde Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye finalinde son iki ye Kafkaslar gurubuyla birlikte kalan Ali Yeşilırmak ve sevimli köpeği Max gecenin sonunda birinci olarak büyük ödül olan 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmuşlardı. Ali Yeşilırmak kimdir? Ali Yeşilırmak kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ali Yeşilırmak hayatı ve biyografisi nedir?

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Yetenek Sizsiniz Türkiye 12 Mart 2012 tarihli final gecesinde Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye finalinde son iki ye Kafkaslar gurubuyla birlikte kalan Ali Yeşilırmak ve sevimli köpeği Max gecenin sonunda birinci olarak büyük ödül olan 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmuşlardı. Ali Yeşilırmak kimdir? Ali Yeşilırmak kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ali Yeşilırmak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALİ YEŞİLIRMAK KİMDİR?

Türkiye 2012 yılında katıldıkları Yetenek Sizsiniz sayesinde tanınan Ali Yeşilırmak Köpek Eğitimi Uzmanıdır. Bir süre Almanya'da da yaşadı. Dayı sayesinde köpek eğitmenliği sevdi ve devam etti. Dayısı ile birlikte Ankara'da yaşadığı dönemde 1995-96 senelerinde köpek eğitmenliği yapıyorlardı. Bu meslek o dönem çok bilinmese de sonraları dayısı ve kendisi meşhur oldular.

Askerden sonra da İstanbul'a geldi ve çalıştığı köpek çiftliğinden teklif aldı. İstanbul Ömerli'de yer alan Pet World Köpek Çiftliği'nde köpeklerle ilgileniyor ve onları eğitiyor. Max ise bu çiftlikte doğmuş ve doğduğu andan beri de Ali Yeşilırmak ise birlikte. İlk andan beri aralarında farklı bir aşk olduğunu ve onun akıllı hareketli enerjik bir köpek olduğunu söylüyor.

Yetenek Sizsiniz Türkiye 12 Mart 2012 tarihli final gecesinde Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye finalinde son iki ye Kafkaslar gurubuyla birlikte kalan Ali Yeşilırmak ve sevimli köpeği Max gecenin sonunda birinci olarak büyük ödül olan 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmuşlardı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye"nin şampiyonu yarışmadadan 7 yıl sonra 22 ekim 2019'da Max hayatını kaybetti.

Ali Yeşilırmak ise günümüzde Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Dostumun Dünyası programında sunuculuk görevini üstlendi.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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