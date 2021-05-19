Ali Tarakçı kimdir? Ali Tarakçı'nın hayatı ve biyografisi

Akit TV'de program yapan Ali Tarakçı silahlı saldırıya uğradı. Gazeteci Ali Tarakçı kimdir sorusu merak ediliyor... Gazeteci Ali Tarakçı nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte silahlı saldırıya uğrayan Ali Tarakçı'nın hayatı hakkında detaylar.

Gazeteci Ali Tarakçı'ya aracının içinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi, Ali Tarakçı kimdir sorusu merak edilmeye başlandı. Peki olayda ayağından hafif şekilde yaralanan Tarakçı, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırılan Ali Tarakçı kimdir?

ALİ TARAKÇI KİMDİR?

1964 Sinop doğumlu olan Ali Tarakçı'nın kendi sitesinde yer alan bilgiler şöyle: 1980 darbesinden sonra, aranırken 4 Kasım tarihinde yakalandı. 46 günlük gözaltından sonra, bir yıla yakın tutuklu kaldı. Yargılandığı davadan beraat etti. TKP ve TBKP yöneticiliği yapan Ali Tarakçı, daha sonra Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) kurucuları arasında yer alarak, Avcılar İlçesi, İstanbul İl Yöneticiliği ve MYK Üyeliği yaptı. YDH'nın feshi Barış Partisi'yle birleşmesinin ardından İstanbul İl Yöneticiliği, 1998 yılında MYK Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Akit TV'de tartışma programı yapıyor

Gazeteci Ali Tarakçı'ya silahlı saldırı

İddiaya göre, Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle başka bir araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası araç sürücüsü, tabancasını çekerek Tarakçı'ya 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde kurşun yağdırdı. Olayda ayağından hafif şekilde yaralanan Tarakçı, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor. Yaşanan olayı anlatan Tarakçı, "Çocuklarımı okula bırakmak için evden çıktım. Sonra bir araç arabama arkadan çarptı.İndik baktım araçlarda bir şey yok. Rapor tutmak istediler, sonra aralarından biri silahını çıkardı ateş etti" diye konuştu.

"İki el silah sesi duydum, kanlar içindeydi"

Duyduğu silah sesleri üzerine olay yerine gelen bir vatandaş, "Sabah odadaydım, silah sesini duydum dışarı çıktım. Adam vurulduğunu duydum, sonra olay yerine geldim kanlar içindeydi adam. İki el silah sesi duydum. Geldiğimde yaralı aracın içinde kafası koltuğa doğru yatıktı. Bayağı bir kan içindeydi. Ambulans geldi, sonra hastaneye götürdüler" dedi. (İHA- DHA)