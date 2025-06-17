Ali Shadmani kimdir? İran Genelkurmay Başkanı Ali Shadmani öldü mü? SON DAKİKA!

İran Genelkurmay Başkanı Ali Shadmani öldü mü? sorusu kısa sürede dünya gündemine oturdu. İsrail ordusunun 13 Haziran 2025'te Tahran'a düzenlediği nokta atışı hava saldırılarında, İran'ın en kıdemli askeri yetkilisinin hedef alındığı bildirildi. Ali Shadmani'nin ölümü, İran'ın askeri komuta kademesinde sarsıcı bir boşluk oluşturdu. Peki, kimdir Ali Shadmani, nasıl öldü ve İran'ın yeni askeri yönetimi kimlerden oluşuyor?

ALİ SHADMANI KİMDİR?

Reuters'ın haberine göre, İsrail ordusu, İran ordusu genelkurmay başkanı ve ordunun en kıdemli komutanı olduğunu tespit ettiği Ali Shadmani'yi öldürdüğünü açıkladı.

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