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Ali Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Saydam ne iş yapıyor, hangi partiden?

Ali Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Saydam ne iş yapıyor, hangi partiden?
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Ali Saydam'ın ismi Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla birlikte gündeme geldi. Kamuoyunda merak konusu olan isimle ilgili "Ali Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Ali Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Saydam ne iş yapıyor, hangi partiden? İşte, detaylar…

Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararında ismi geçen Ali Saydam'ın mesleği, siyasi geçmişi ve hangi partiden olduğu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ali Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Saydam hangi görevde bulunuyor, siyasi bağlantısı var mı? İşte, Ali Saydam'ın hayatı, kariyeri ve hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

ALİ SAYDAM KİMDİR?

Ali Saydam, 14 Aralık 1946 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Türk gazeteci, yazar, iletişim danışmanı ve akademisyen kimliğiyle tanınan Saydam, uzun yıllardır medya ve iletişim alanında önemli görevler üstlenmiştir. Eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan Saydam, ardından İsviçre Bern Üniversitesi'nde kimya eğitimi almıştır. Ayrıca Goethe Enstitüsü'nde "Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretmenliği" eğitimi alarak bu alanda da sertifika sahibi olmuştur.

Ali Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Saydam ne iş yapıyor, hangi partiden?Ali Saydam kimdir

Gazetecilik kariyerine Hey Dergisi'nde başlayan Saydam, daha sonra Karacan Yayınları, Sabah Gazetesi Dergi Grubu ve Güneş Yayınları gibi önemli medya kuruluşlarında yöneticilik yapmıştır. 1990 yılında kurduğu Bersay İletişim Danışmanlığı ile iletişim sektöründe adından söz ettirmiştir. Halen bu kuruluşta Onursal Başkan olarak görev yapmaktadır.

Ali Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Saydam ne iş yapıyor, hangi partiden?Ali Saydam kaç yaşında, nereli

Akademik alanda da aktif olan Ali Saydam, İstanbul Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde iletişim ve müşteri ilişkileri üzerine dersler vermiştir. Köşe yazarlığına 2002 yılında Sabah Gazetesi'nde başlayan Saydam, Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinde de yazılar kaleme almıştır. Ayrıca Marketing Türkiye dergisinde uzun süredir yazarlık yapmaktadır.

Ali Saydam, evli ve dört çocuk babasıdır.

Ali Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Saydam ne iş yapıyor, hangi partiden?Ali Saydam ne iş yapıyor

ALİ SAYDAM'IN KİTAPLARI NELER?

Algılama Yönetimi

Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir?

Vazgeçmek Özgürlüktür

İktidar Yalnızlıktır

Zirveye Giden Yol

İletişim 101

Ali Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Saydam ne iş yapıyor, hangi partiden?Ali Saydam hangi partiden

ALİ SAYDAM HANGİ PARTİDEN?

Son dönemde kamuoyunda sıkça merak edilen "Ali Saydam hangi partiden?" sorusu, Resmî Gazete'de yer alan atama kararının ardından gündeme geldi. Gazetecilik, yazarlık ve iletişim danışmanlığı alanlarında uzun yıllardır aktif olan Saydam, bağımsız bir isim olarak değerlendirilmekte; siyasi partilerle resmi bir bağı bulunmamaktadır. Köşe yazılarında farklı partilere yönelik analizler sunsa da, herhangi bir partiye mensup değildir.
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