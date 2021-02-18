Ali Saydam kimdir? Ali Saydam kaç yaşında ve nereli? Ali Saydam mesleği nedir?

Haber Türk kanalına konuk olan Ali Saydam açıklamalarıyla gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Ali Saydam kimdir? Ali Saydam kaç yaşında ve nereli? Ali Saydam mesleği nedir?

Habertürk TV kanalında, Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin konukları İletişim Uzmanı, yazar Ali Saydam ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster idi. Ali Saydam ekonomi, istihdam ve para açıklamalarıyla merak edildi. İşte Ali Saydam hayatı ve biyografisi!

ALİ SAYDAM KİMDİR?

Ali Saydam 14 Aralık 1946 yılında Ankara'da doğdu ve 74 yaşındadır. Türk gazeteci, yazar, iletişim profesyoneli, öğretim görevlisi olan Ali Saydam, Bahçeşehir Üniversitesi'nde görev yapmaktadır.

1965 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1965-1974 yılları arasında Bern Üniversitesi'nde Kimya öğrenimi gördü. Goethe Enstitüsü'nde Almanca Öğretmenliği kurslarına devam etti ve 1978 yılında "Yabancı dil olarak Almanca öğretmenliği" diplomasını aldı. 1978-1982 yıllarında Milliyet gazetesi'nde (Hey Dergisi) muhabir olarak çalışırken aynı dönemde Goethe Enstitüsü'nün İstanbul şubesinde Almanca Öğretmenliği yaptı.

1982-1986 yılları arasında Karacan Yayınları'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ile Genel Müdürlük görevlerini üstlendi ve 11 yayının grup editörlüğünü yürüttü. Bravo Dergisi'nden ayrılarak, Aralık 1985'te çıkmaya başlayan Playboy Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptı.1986-1988 yılları arasında Sabah Dergi Grubu Genel Müdürü olarak görev yaptı. 1988 yılında Güneş Yayınları'nın kurucu ortağı ve genel müdürü oldu. Her iki yayınevinde de çok sayıda dergi ve kitabın yayınını yönetti.

1998'de kurulan halkla ilişkilerde medya araştırma, değerlendirme ve ölçümleme hizmeti veren PRNET'in kurucularındandır. Halen "Bersay İletişim Danışmanlığı", "Kesişim Yayıncılık ve Tasarım", "Gravital Dijital İletişim Danışmanlığı" ve "Bersay İletişim Enstitüsü"nün oluşturduğu "Bersay İletişim Grubu"nun Yönetim Kurulu Onursal Başkanlığını yürütmektedir.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans sınıflarına 10 yıl süresince ders veren Saydam halen Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde son sınıflara Özel Müşteri İlişkileri Yönetimi (Account Management) dersi ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Komutanlığı'nda Algılama Yönetimi ve Stratejik İletişim dersleri vermektedir.

2003-2006 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde reklam ve PR üzerine eleştiri yazıları kaleme aldı. 2005-2007 yılları arasında iş dünyasına yönelik yayınlanan Finans Dünyası Dergisi'nde iş iletişimi üzerine yazılar yazdı. 2006-2012 yılları arasında Akşam Gazetesi'nde yazan Saydam, 11 Eylül 2012'den itibaren Yeni Şafak Gazetesi'nde ve 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana Marketing Türkiye Dergisi'nde yazılarına devam etmektedir.

TBV, TÜYİD, TÜHİD, TESEV, İELEV üyesidir. 2005 yılında Algılama Yönetimi, 2010 yılında Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir?, 2011 yılında Vazgeçmek Özgürlüktür, 2012 yılında İktidar Yalnızlıktır adlı kitapları yayınlanmıştır.