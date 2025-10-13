Ali Sabancı boşandı mı? Ali Sabancı - Vuslat Doğan Sabancı neden boşandı?

İş dünyasının iki önemli ismini yollarını ayırmaya götüren sürecin, karşılıklı olarak alınmış bir karar sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Çiftin boşanma nedenine ilişkin detaylar paylaşılmazken, ayrılığın dostane bir şekilde tamamlandığı ve tarafların birbirlerine karşı saygılarını korudukları belirtiliyor. Peki, Ali Sabancı - Vuslat Doğan Sabancı neden boşandı?

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN 29 YILLIK EVLİLİKLERİNİ NOKTALADI

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile Aydın Doğan Vakfı Başkanvekili, iş insanı ve sanatçı Vuslat Doğan, 29 yıl süren evliliklerini resmen bitirdi. İş dünyasının tanınan iki ismi, ayrılık kararlarını birlikte verdikleri bir fotoğrafla kamuoyuna duyurdu.

TEKNE KAZASI SONRASI GELEN AYRILIK KARARI

Sabancı ve Doğan, yaptıkları ortak açıklamada 2023 yılında Yunanistan'da yaşadıkları tekne kazasına da değindi. Açıklamada, "Birimiz çok ağır geçen üç aylık bir tedavi sürecinin ardından normal yaşamına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen iki yıl sürecek, ağır adımlarla ilerleyen zor bir iyileşme dönemine girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik." ifadelerine yer verdiler.

"BİRLİKTE GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİK"

Ortak açıklamada çift, uzun yıllar boyunca paylaştıkları yaşamdan da söz etti:

"29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı kutladık, birçok zorluğu göğüsledik. Güzel anılar biriktirdik. En önemlisi, hayırlı, akıllı ve yürekli iki evlat yetiştirdik. Ancak son yıllarda ilişkimizde farklı mevsimlerdeymişiz gibi hissetmeye başladık; biri kıştayken diğeri yazdaydı. Ne kadar çabalasak da aynı mevsimde buluşamadık."

"KAZA SONRASI BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

Çift, yaşanan kazanın ardından birbirlerine daha da yakınlaşacaklarını düşündüklerini, ancak bunun bekledikleri gibi sonuçlanmadığını belirtti:

"Bir akşam ailece çıktığımız deniz yolculuğunda teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, sabır ve azimle devam eden bir iyileşme süreci yaşadık. Başta bu olayın bizi daha çok birleştireceğini düşündük ama öyle olmadı. İyileşme dönemimizi tamamladıktan sonra, evliliğimizi sonlandırmanın en doğru karar olduğuna inandık."

"ÜÇ NOKTAYI KAYDA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Açıklamanın sonunda Sabancı ve Doğan, ayrılığa dair üç önemli maddeyi vurguladı:

"Birincisi, birbirimizi hiçbir zaman kazadan sorumlu tutmadık.

İkincisi, birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz.

Üçüncüsü ise, bir ömür boyu birbirimizin can dostu olarak kalacağız."

"TEŞEKKÜR VE VEDA"

Çift, zor zamanlarında yanlarında olan herkese teşekkür ederek açıklamalarını noktaladı:

"Bu süreçte bizi dualarıyla, sevgisiyle saran, desteğini esirgemeyen herkese kalpten teşekkür ediyoruz."