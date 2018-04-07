Ali Özkan'dan Öğrencilerle 'Kariyer Günleri Buluşması'

'Karacabey Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' öğrencisi 80 üniversite adayı gence seslenen Ali Özkan, her bireyin farklı özellik ve ilgi alanları olduğunu dile getirerek, kariyer planlamasının buna göre yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen 'Kariyer Günleri' isimli etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ile öğrencilerin karşısına geçen Özkan, eğitim konusundaki düşünce ve görüşlerini öğrenciler ile paylaştı.

Öğrencilik, iş hayatı ve belediye başkanlığı dönemlerindeki tecrübelerini öğrencilere aktaran Özkan, her bireyin yaradılış olarak farklı meziyet ve hasletlere sahip olduğunu dile getirerek, bu farklılıklara göre mesleki kariyer planlamasının önemine dikkat çekti.

Öğrencilerden kendi özelliklerini keşfederek sevdikleri işi meslek olarak seçmelerini öneren Özkan, bu sayede işin bir külfet ve mecburiyetten çıkarak, mutluluk veren bir araç olacağını dile getirdi.

Her mesleğin kutsal bir yönü olduğu vurgusunda da bulunan Özkan, öğrencilerden mesleki yönden donanımlı olmaları kadar, sosyal ve insani yönlerden donanımlı olmanın da başarının yegâne anahtarı olduğunu söyledi.

Gelişen çağın gereksinimlerini karşılamanın ve diğer uluslarla başlayan rekabetçi dönemin, ülke gençliğine büyük sorumluluklar da yüklediğini anımsatan Ali Özkan, genç üniversite adaylarına bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.