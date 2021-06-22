Ali Özgündüz kimdir? Ali Özgündüz kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Ali Özgündüz kimdir? Ali Özgündüz kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ali Özgündüz kimdir? Ali Özgündüz kaç yaşında, aslen nerelidir?
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ali Özgündüz son dönemde internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. 12 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için 10 Mart 2011 tarihinde en son görev yaptığı Eyüpsultan Cumhuriyet Savcılığı görevinden istifa etmiş ve bu seçimlerde 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili seçilen Ali Özgündüz kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ali Özgündüz son dönemde internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. 12 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için 10 Mart 2011 tarihinde en son görev yaptığı Eyüpsultan Cumhuriyet Savcılığı görevinden istifa etmiş ve bu seçimlerde 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili seçilen Ali Özgündüz kimdir? Ali Özgündüz kaç yaşında, aslen nerelidir? gibi soruların cevabını, biyografisini ve detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

ALİ ÖZGÜNDÜZ KİMDİR?

Ali Özgündüz, 10 Ekim 1965 yılında Tuzluca, Iğdır'da dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul 3. bölgeden Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem milletvekilidir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştır. 12 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için 10 Mart 2011 tarihinde en son görev yaptığı Eyüpsultan Cumhuriyet Savcılığı görevinden istifa etmiş ve bu seçimlerde 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olmuştur. CHP Grup yönetim kurulu ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliği yapmıştır. AK Parti iktidarının Ortadoğu ve özellikle Suriye politikasına karşı muhalif çıkışlarıyla gündeme gelmiştir. İnsan hakları, yargı bağımsızlığı, düşünce hürriyeti ve hukuk devleti alanlarında yayınlanmış makale ve araştırmaları bulunmaktadır. Türkiye/Azerbaycan ve Türkiye-Irak Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteri görevlerinde bulunmuştur. CHP'nin 16/17 Ocak 2016 tarihinde yapılan 35. Olağan Kurultayında 4. sıradan Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir.

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Ali Özgündüz kimdir? Ali Özgündüz kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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