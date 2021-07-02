Ali Özcan'dan "Bıraktım Kendimi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Özcan'dan "Bıraktım Kendimi"

Ali Özcan'dan 'Bıraktım Kendimi'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ali Özcan, Erekli-Tunç Stüdyosu'nda kaydedilen ve Mert Tunçmakas'ın düzenlemiş olduğu Bıraktım Kendimi'nin klibi için Haziran ayında kamera karşısına geçti.

Ali Özcan, Erekli-Tunç Stüdyosu'nda kaydedilen ve Mert Tunçmakas'ın düzenlemiş olduğu Bıraktım Kendimi'nin klibi için Haziran ayında kamera karşısına geçti.

Yönetmen koltuğunda ise "Aşktan Haber Var" klibinde olduğu gibi Ali Özcan oturuyor. 

Ali Özcan, yeni klibini şu sözlerle anlatıyor: "Şarkıdaki o Ege esintilerini en iyi şekilde verebilmek için öncelikle o esintilerin gerçek olması gerekiyordu. Ben gerçekten o sokaklarda gezmeliydim; o muhteşem dar sokaklarında yürümeli, deniz kıyısında oturup, dalgaların sesi ile günün o muhteşem batışını seyretmeliydim. Bunu izleyicilere verebilmem için öncelikle benim yaşamam gerekiyordu. Bunun için ise rotamı uzun zamandır methini çok duyduğum ve üzerine araştırmalar yaptığım Marmaris Selimiye'ye çevirdim. Birkaç günlük çekim sürecinin ardından gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çekerken aldığımız o tat bambaşkaydı, umarım izleyenler de aynı duyguyu alır."

Kaynak: Hürriyet

Harika Uygur anlattı: Eve yiyecek alacak paramız yok, ekmeği bölüşüyoruz...
Harika Uygur anlattı: Eve yiyecek alacak paramız yok, ekmeği bölüşüyoruz...
Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet vefat etti
Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet vefat etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Özcan'dan "Bıraktım Kendimi" - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:56:48. #1.16#

title