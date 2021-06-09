Ali Onaran kimdir? Ali Onaran kaç yaşında?
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Ali Onaran kimdir? Ali Onaran kaç yaşında?

Ali Onaran kimdir? Ali Onaran kaç yaşında?
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Ali Onaran kimdir? sorusu son zamanlarda sıkça aratılıyor. Turizm alanında tanınan Ali Onaran'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Onaran kimdir? Ali Onaran kaç yaşında? Onaran'a dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Onaran kimdir? sorusu son zamanlarda sıkça aratılıyor. Turizm alanında tanınan Ali Onaran'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Onaran kimdir? Ali Onaran kaç yaşında? Onaran'a dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALİ ONARAN KİMDİR?

Ali Onaran, 1965 yılında İstanbul'da doğan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İtalyan Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okudu.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

1986 yılında turizme profesyonel turist rehberi olarak başladı.

1999'da Prontotour'a ortak oldu. Prontotour, Türkiye'de 1000'den fazla yerli acentaya satış yapan ve yurtdışındanturist getiren, bir şirketler grubudur.

Pronto Grup Şirketleri: Pronto Mice, Pronto Bus, Pronto Teknoloji,Binovist, Senna

Üyesi olduğu kuruluşlar:

  • İtalyan Liseliler Derneği – Başkan, Türk Kalp Vakfı – Başkan Yardımcısı,
  • Türsab (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Başkan Danışmanı– Üye,
  • Türk Böbrek Vakfı (Mütevelli) , Tügev (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı – Mütevelli),
  • Türk-Amerikan İş adamları Derneği(TABA-AmCham) – Üye,
  • SKAL International –İstanbul Kulübü - Üye

ALİ ONARAN KAÇ YAŞINDA?

Ali Onaran 1965 doğumlu olup 56 yaşındadır.

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Ali Onaran kimdir? Ali Onaran kaç yaşında? - Haberler
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