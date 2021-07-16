Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi!
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Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi!

Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ali Mahir Başarır izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali Mahir Başarır kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi! Ali Mahir Başarır kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ali Mahir Başarır hakkında araştırmalar yapılıyor. Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi!

ALİ MAHİR BAŞARIR KİMDİR?

  • Doğum tarihi: 3 Eylül 1975
  • Kaç yaşında: 45yaşında
  • Nereli: Tarsus,
  • Mesleği: Avukat, siyasetçi

Ali Mahir Başarır (1975, Tarsus, Mersin), Türk siyasetçi, avukat, 27. Dönem Mersin Milletvekili.

1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Mahir Başarır, yüksek lisansını da aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında tamamladı. İstanbul'da serbest avukatlık yaparak iş yaşamına atıldı, Maltepe Spor Kulübü ve Kartal Spor Kulübü' nde yönetici olarak görev aldı.

12 Eylül darbesi sonrasında kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1992 yılında yeniden açılması üzerine Tarsus ilçe örgütlenmesinde görev alarak aktif siyasi yaşama atıldı. İlk kez 2011 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili aday adayı olan Başarır, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 25-26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. TBMM Anayasa Komisyonu üyesidir.

ÇYDD ve HATİAB üyesi olan Ali Mahir Başarır, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi! - Haberler
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