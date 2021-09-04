Ali Kundilli filmi oyuncuları kim? Ali Kundilli filmi konusu, oyuncuları ve Ali Kundilli özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ali Kundilli filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ali Kundilli konusu, özeti ve Ali Kundilli oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ali Kundilli filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ali Kundilli filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ali Kundilli filmini izleyecek olanların merak ettiği Ali Kundilli konusu nedir, Ali Kundilli oyuncuları kimler ve Ali Kundilli özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALİ KUNDİLLİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ali, sigortalı bir işte çalışmayı reddeden ve yaptığı icatların bir gün mutlaka fark edileceğine inanan biridir. Çocukluk arkadaşı Vedat'la aynı mahallede yaşamaktadırlar. Vedat sisteme boyun eğer ve Ali ile aynı hayallerin peşinde koşmaktan vazgeçer. Çünkü Vedat'ın sevdiği kız Ayşe ile evlenebilmesinin şartı sigortalı bir işe girmesidir. Aynı şart Ayşe'nin ablası İlknur'a aşık olan Ali için de geçerlidir. Herşey Vedat'la Ayşe'nin kına gecesinde değişir.

ALİ KUNDİLLİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Bülent İşbilen

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Sami Aksu, Zeynep Aktuğ, Ezgi Tombul, Bilal Kaya Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015

Vizyon Tarihi : 20 Şubat 2015 Cuma

Senaryo: Cem Gelinoğlu Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.