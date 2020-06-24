Ali Kundilli film konusu nedir? Ali Kundilli film oyuncuları kimler? Ali Kundilli filmi hakkında merak edilen her şey! Türk komedi filmi Ali Kundilli! Son yıllardaki Türk neşeli ve güldürü filmlerinden biri olan Ali Kundilli hakkında merak edilenleri filmin konusu ve hikayesini sizler için kaleme aldık. Ali Kundilli film konusu nedir? Ali Kundilli film oyuncuları kimler? Ali Kundilli filmi hakkında merak edilen her şey! Türk komedi filmi Ali Kundilli!

Cem Gelinoğlu'nun baş rollerinde oynadığı Türk komedi filmi Ali Kundilli vizyona girdiği ilk tarihlerden itibaren çok sevildi ve beğeenildi. Türk komedi filmi Ali Kundilli hakkında merak edilen detayları sizler sizin haberimizde ele aldık.

ALİ KUNDİLLİ KONUSU NEDİR?

Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakteri, modern hayat şartlarını, sigortalı ve sabit bir iş olanağını reddeden, sürekli olarak kendi projelerini üreten ve günün birinde bi projelerinin birileri tarafından keşfedileceğine inanan bir mucittir. Kendisiyle aynı hayalleri paylaşan Vedat ile aynı mahallede yaşayan Ali, en yakın arkadaşının sisteme yenik düşmesi ve birlikte kurdukları bu hayalleri terk etmesiyle birlikte yalnız kalır. Nitekim Vedat'ın sevdiği kadın ile evlenebilmesi için düzenli bir hayata ve sigortalı bir işe ihtiyacı vardır. Ne yazık ki benzer şartlar Ali için de geçerlidir. Fakat genç mucit, sevdiği kadın olan İlknur'u prensesler gibi yaşatabilmek adına hayallerinin kuyruğunu kovalamaya devam eder. Ancak her şey Vedat ile Ayşe'nin kına gecesinde tamamen değişecektir!

ALİ KUNDİLLİ

ALİ KUNDİLLİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu

Sami Aksu

Zeynep Aktuş

Ezgi Tombul

Bilal Kaya