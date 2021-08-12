Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
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Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sık sık eşi Kibariye'yi aldattığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Ali Küçükbalçık, sosyal medya hesabından şarkıcının doğum gününü kutladı. Kibariye ile bir pozunu paylaşan Küçükbalçık'ın "İyi ki benim hanım ağamsın" sözü ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda başka bir kadınla el ele görüntülenen Ali Küçükbalçık, sosyal medya hesabından eşi Kibariye'nin yeni yaşını kutladı. Küçükbalçık'ın paylaşımına yazdığı not ise herkesi şaşırttı.

"İYİ Kİ BENİM HANIM AĞAMSIN"

Kibariye'den 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık, 61 yaşına giren eşiyle fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım en güzeli bugün doğmuş iyi ki varsın iyi ki benim hanım ağamsın nice güzel yaşların olsun ailemizle birlikte" yazdı. Küçükbalçık'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın

"KISKANANLAR ÇATLASIN"

Başka kadınlarla görüntülendiği için gündemden düşmeyen Ali Küçükbalçık, ihanet iddialarının ardından şarkıcıyla güldüğü bir pozunu da "Kıskananlar çatlasın" notuyla paylaşmıştı.

Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın

EŞİ KIZINCA BELİNE MASA ÖRTÜSÜ BAĞLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'ndaki bir mekanda sahneye çıkan Kibariye, giydiği siyah mini elbisesi sık sık açılınca eşi tarafından uyarılmıştı. Rüzgardan dolayı elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı, beline masa örtüsü bağlayarak önlem almıştı.

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Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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