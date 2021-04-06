Ali Koç koronavirüse mi yakalandı? Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç son sağlık durumu!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç koronavirüse mi yakalandı? Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç son sağlık durumu! Ali Koç hakkında tüm bilgiler haberimizde.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan açıklamada, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Derbi sonrasında yapılan testler sonucunda ise ilk önce 3 futbolcuda vaka tespit edilmiş, ardından bir futbolcu daha koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüse yakalanan 5 futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı. Ali Koç koronavirüse mi yakalandı? Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç son sağlık durumu!

ALİ KOÇ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlığı hakkında endişelenecek bir durum olmadığı bildirildi. Bilgilendirmeyi yapan Fenerbahçe Kulübü'nden, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" paylaşımı geldi.

ALİ KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Ali Yıldırım Koç, 2 Nisan 1967 yılında doğdu. Türk iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Otokar ve Setur Yönetim Kurulu Başkanı. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2004-2017 yılları arasında başkanlığını yaptı.