Ali Kırca'ya hırsız şoku: Evden çıkarken Kırca'nın kıyafetlerini giydi - Haberler
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Ali Kırca'ya hırsız şoku: Evden çıkarken Kırca'nın kıyafetlerini giydi

Ali Kırca'ya hırsız şoku: Evden çıkarken Kırca'nın kıyafetlerini giydi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın evine hırsız girdi.

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın evine hırsız girdi. Hırsızın, evden çıkmadan önce üzerindekileri Kırca'nın kıyafetleriyle değiştirdiği ortaya çıktı. Polis, Kırca'nın evini soyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Gazeteci Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, Kırca'nın evinden 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıç çalındı. Hırsızlıktan iki gün sonra Ali Kırca'nın oğlunun polise haber vermesinin ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Ali Kırca'nın kıyafetlerini giymiş

Edinilen bilgiye göre, hırsız evde kimsenin olmadığı cuma sabahı evin içine pencereden girdi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin hırsızlığı yapıp evden ayrılmadan önce üzerindeki kıyafeti Ali Kırca'nın gardırobundaki kıyafetlerle değiştirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şahsı yakalama çalışmaları sürerken, yurt dışında olduğu öğrenilen Ali Kırca'nın, ifadesini ülkeye döndüğünde vereceği belirtildi. - İSTANBUL

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