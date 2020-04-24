Ali İnsan'dan bayram dinletisi Maltepe Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlamalara renk katan İnsan, hayatın normale dönmesinin ardından Maltepe'de bir konser için Başkan Kılıç'a söz verdi.

Mozart ödüllü genç müzisyen Ali İnsan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile canlı yayında buluştu.

KOLTUĞU ADAŞINA BIRAKTI

Maltepe Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden Almanya'da yaşayan genç yetenek Ali İnsan'la sohbet gerçekleştiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ". 100. yılımızı kutluyoruz, her sene büyük etkinliklerle kutlanırdı. Ancak bu yıl bir hüzünle kutluyoruz. Senin nezdinde tüm çocuklarımızın, gençlerimizin bayramını kutluyorum." dedi. Her 23 Nisan'da siyasilerin bir günlüğüne koltuklarını çocuklara bırakmasını unutmayan Ali Kılıç, sosyal medya aracılığıyla temsili olarak koltuğu Ali İnsan'a bıraktı. Başkan Kılıç'ın 'Eğer belediye başkanı olsaydın, özellikle bu dönemde alacağın en önemli karar ne olurdu?' sorusuna, ödüllü müzisyen, yeteneklerini ortaya çıkarmak için çocuklara yönelik sosyal aktivitelere daha fazla yer vermek istediğini söyledi.

Türkülerle çok erken yaşlarda tanışmasının müziği üstünde etkili olduğunu söyleyen Ali İnsan, Kara Toprak'ı ilk kez youtube üzerinden dinlediğini ifade ederek, Aşık Veysel'in bir diğer unutulmaz eseri Uzun İnce Bir Yoldayım'ı ve Zülfü Livaneli'nin klasikleşen eseri Güneş topla Benim İçin'i izleyenleri için seslendirdi.

MALTEPE'DE KONSER SÖZÜ

Almanya'da yaşayan müzisyen Kemal Dinç ve Necati Şahin'le birlikte bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Kılıç, koronavirüs salgını sona erdiğinde Barış Senfonisi'ni gerçekleştireceklerini ifade etti. Proje için Ali İnsan'ı da davet eden belediye başkanı Kılıç, Maltepeli takipçilerinin isteğini dile getirerek, İnsan'dan ayrıca bir de konser sözü aldı.

Belediye başkanı Kılıç, müzik alanında bir barış elçisi olarak gördüğü İnsan'a "Anadolu'da birçok değerimizin kıymetini bilmediğimiz için veya bilsek de yurt dışına taşıyamadığımız için bu değerler Türkiye'de kaybolmuş gitmiştir. Zülfü Livaneli, Fazıl Say, Kemal Dinç gibi yüzlerce değerli müzisyenimiz ve senin gibi genç yeteneklerle Anadolu erenlerinin,kültürünün, hümanizminin, güzelliklerini dünyaya taşıyacağız. Koşullar ne olursa olsun er ya da geç sevgi kazanacak, diyoruz. Müzik alanında bir barış elçisisin, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler