Ali İnsan'dan bayram dinletisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ali İnsan'dan bayram dinletisi - Haberler
Maltepe Belediyesi, Ali İnsan, 23 Nisan, Maltepe, Güncel, Haber

Ali İnsan'dan bayram dinletisi

Maltepe Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlamalara renk katan İnsan, hayatın normale dönmesinin ardından Maltepe'de bir konser için Başkan Kılıç'a söz verdi.

24.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:43
Ali İnsan'dan bayram dinletisi

Mozart ödüllü genç müzisyen Ali İnsan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile canlı yayında buluştu.

KOLTUĞU ADAŞINA BIRAKTI

Maltepe Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden Almanya'da yaşayan genç yetenek Ali İnsan'la sohbet gerçekleştiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ". 100. yılımızı kutluyoruz, her sene büyük etkinliklerle kutlanırdı. Ancak bu yıl bir hüzünle kutluyoruz. Senin nezdinde tüm çocuklarımızın, gençlerimizin bayramını kutluyorum." dedi. Her 23 Nisan'da siyasilerin bir günlüğüne koltuklarını çocuklara bırakmasını unutmayan Ali Kılıç, sosyal medya aracılığıyla temsili olarak koltuğu Ali İnsan'a bıraktı. Başkan Kılıç'ın 'Eğer belediye başkanı olsaydın, özellikle bu dönemde alacağın en önemli karar ne olurdu?' sorusuna, ödüllü müzisyen, yeteneklerini ortaya çıkarmak için çocuklara yönelik sosyal aktivitelere daha fazla yer vermek istediğini söyledi.

Türkülerle çok erken yaşlarda tanışmasının müziği üstünde etkili olduğunu söyleyen Ali İnsan, Kara Toprak'ı ilk kez youtube üzerinden dinlediğini ifade ederek, Aşık Veysel'in bir diğer unutulmaz eseri Uzun İnce Bir Yoldayım'ı ve Zülfü Livaneli'nin klasikleşen eseri Güneş topla Benim İçin'i izleyenleri için seslendirdi.

MALTEPE'DE KONSER SÖZÜ

Almanya'da yaşayan müzisyen Kemal Dinç ve Necati Şahin'le birlikte bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Kılıç, koronavirüs salgını sona erdiğinde Barış Senfonisi'ni gerçekleştireceklerini ifade etti. Proje için Ali İnsan'ı da davet eden belediye başkanı Kılıç, Maltepeli takipçilerinin isteğini dile getirerek, İnsan'dan ayrıca bir de konser sözü aldı.

Belediye başkanı Kılıç, müzik alanında bir barış elçisi olarak gördüğü İnsan'a "Anadolu'da birçok değerimizin kıymetini bilmediğimiz için veya bilsek de yurt dışına taşıyamadığımız için bu değerler Türkiye'de kaybolmuş gitmiştir. Zülfü Livaneli, Fazıl Say, Kemal Dinç gibi yüzlerce değerli müzisyenimiz ve senin gibi genç yeteneklerle Anadolu erenlerinin,kültürünün, hümanizminin, güzelliklerini dünyaya taşıyacağız. Koşullar ne olursa olsun er ya da geç sevgi kazanacak, diyoruz. Müzik alanında bir barış elçisisin, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bir şehrimizde koronavirüs vakası bulunmuyor! Son hasta da virüsü yendi Haberler
Bir şehrimizde koronavirüs vakası bulunmuyor! Son hasta da virüsü yendi
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Deniz Seki Aslı Enver Murat Dalkılıç
Spor Falcao Ali Koç Podolski Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Wuhan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ali İnsan'dan bayram dinletisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 12:18:33. #1.15#
title