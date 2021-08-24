Ali İhsan Arslan kimdir? Ali İhsan Arslan kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Ali İhsan Arslan kimdir? Ali İhsan Arslan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ali İhsan Arslan kimdir? Ali İhsan Arslan kaç yaşında, aslen nerelidir?
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ürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Genel Başkanlığı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlık yapan Ali İhsan Arslan son dönemde en çok merak edilen isimler arasındadır. Peki, Ali İhsan Arslan kimdir? Ali İhsan Arslan kaç yaşında, aslen nerelidir?

25.,26 ve 27. dönemlerde, AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Ali İhsan Arslan, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Ali İhsan Arslan ile ilgili en çok "Ali İhsan Arslan kimdir? Ali İhsan Arslan kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta. Ali İhsan Arslan ile ilgili detaylar haberimizde...

ALİ İHSAN ARSLAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğdu. Baba adı M. İhsan, anne adı Halise'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Daha çok "Mücahit" ismiyle tanınan Arslan, ilk öğrenimini Demetevler Oğuzlar İlkokulu'nda, orta okulu Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde, liseyi de Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladı.

Arslan, 1992 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

İş hayatında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük yapmış olan Arslan, 2001 yılında, kuruluşunda aktif rol aldığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından biri olarak siyasete atıldı.

Arslan, AK Parti'nin kuruluşundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Genel Başkanlığı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlık yaptı.

25.,26 ve 27. dönemlerde, AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Arslan evlidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Ali İhsan Arslan kimdir? Ali İhsan Arslan kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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