Ali Haydar Fırat kimdir? Gerçek Fikri Ne konuğu Ali Haydar Fırat hayatı ve biyografisi!
Tartışma programlarında yer alan isimlerden biri olan Ali Haydar Fırat hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ali Haydar Fırat kimdir? Ali haydar Fırat nereli ve kaç yaşındadır?
Pek çok tartışma programına katılan Ali Haydar Fırat hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizin detaylarında...
ALİ HAYDAR FIRAT KİMDİR?
1979 yılında Muş'ta doğdu. İlkokulu Malatya İnönü İlköğretim Okulu'nda, orta okulu Muş Onpınar Ortaokulu'nda, liseyi Ankara Tuzluçayır Lisesi'nde tamamladı. Bir sene İngilizce hazırlık gördükten sonra 1997–2001 yıllarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapan Fırat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. Fırat, evi bir çocuk babası.
2015 Genel Seçimleri CHP 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur.