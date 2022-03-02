ANTALYA (Haberler.com) - Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu olan Ali Gürbüz ,güreş alanında elde ettiği başarılarıyla tanınıyor. Üç kez başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Ali Gürbüz, 1988 yılında Korkuteli - Antalya'da doğan Türk Pehlivandır. Gürbüz, 650. 651. ve 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek üç kez başpehlivan unvanını kazandı. Cumhuriyet tarihinde bu başarıyı yakalayan 5 güreşçiden biridir. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğludur.

2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olduysa da doping testi pozitif çıktığı için kazandığı altın kemer, başpehlivanlık unvanı ve para ödülü geri alındı. 197 cm boyunda ve 125 kg ağırlığındadır.

Güreş Kariyeri

Kırkpınar

2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu. 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2019 yılında yapılan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek 3. kez başpehlivan oldu.

Kurtdereli

2011 yılında üçüncülük, 2016 ve 2017 yıllarında ikincilik ve 2018 yılında yeniden üçüncülük aldıktan sonra, 2019 yılında gerçekleştirilen 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde birinci olan Ali Gürbüz, Kurtdereli başpehlivanlığı unvanını almıştır.

ALİ GÜRBÜZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ali Gürbüz, 1988 doğumlu olup 33 yaşında ve Antalyalıdır.