Ali Gözüşirin kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu 'Ali Gözüşirin' kimdir, nereli kaç yaşında? Ali Gözüşirin diziden mi ayrılıyor?
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Ali Gözüşirin kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu 'Ali Gözüşirin' kimdir, nereli kaç yaşında? Ali Gözüşirin diziden mi ayrılıyor?

15.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:19
Ali Gözüşirin kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu 'Ali Gözüşirin' kimdir, nereli kaç yaşında? Ali Gözüşirin diziden mi ayrılıyor?

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncularından Ali Gözüşirin'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Ali Gözüşirin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Gözüşirin hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlar tarafından merak edilen Ali Gözüşirin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU MELİK TAPAR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Melik Tapar karakterini 'Ali Gözüşirin' canlandırmaktadır.

ALİ GÖZÜŞİRİN KİMDİR?

Ali Gözüşirin 27 Ocak 1995 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Trabzonlu olan Ali Gözüşirin, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler bölümünden mezun olmuştur.

Ali Gözüşirin doğum tarihi : 27 Ocak 1995

Ali Gözüşirin kaç yaşında : 26 yaşında

Ali Gözüşirin mesleği ne : Oyuncu

Ali Gözüşirin nereli : İstanbul doğumlu

Ali Gözüşirin burcu ne : Kova

Ali Gözüşirin, ilk oyunculuk deneyimini Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezonunda Osman Sonant'ın canlandırdığı Kerim Adil Sağlam'ın gençliğini canlandırarak yaşamıştır. Ali Gözüşirin, şimdilerde TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Tapar karakterini canlandırmaktadır. Ali Gözüşirin, 1.88 metre boyunda, 73 kilo ve Kova burcudur.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020 : Uyanış Büyük Selçuklu

2019 : Her Yerde Sen (İbrahim Tuna) (TV Dizisi)

2018 : Ufak Tefek Cinayetler (Kerim Adil Sağlam'ın gençliği) (TV Dizisi)

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