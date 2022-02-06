Ali Erbaş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç'e menşur verdi

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ İslam Birliği (Meşihatı) Başkanlığına seçilen Rıfat Feyziç'in 'Menşure Töreni'ne katıldı. Erbaş, Feyziç'e cübbesini giydirdi ve menşur verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da TİKA tarafından 2012 yılında restore edilen tarihi Osamanagiç Camii'nde düzenlenen törende, geçen yıl kasım ayında Karadağ İslam Birliği Seçici Heyeti tarafından oy birliğiyle Karadağ İslam Birliği Başkanlığına seçilen Rıfat Feyziç'e cübbesini giydirdi, menşur verdi. Menşure Töreni'nde konuşan Erbaş, "Osmanlı'dan günümüze tevarüs eden Menşure geleneği ve töreni için Karadağ'da bulunmaktan, Balkan coğrafyasının kıymetli dini idare başkanlarıyla ve bu törene iştirak eden tüm kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum" dedi.

Erbaş, törene katılan dini liderlere ve müftülere teşekkür ederken, katılımcıların Üç Ayları'nı da tebrik etti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel