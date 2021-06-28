Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar ekibinden Ali Demirel kaç yaşında, neden vefat etti? Ali Demirel aslen nerelidir?
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Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar ekibinden Ali Demirel kaç yaşında, neden vefat etti? Ali Demirel aslen nerelidir?

Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar ekibinden Ali Demirel kaç yaşında, neden vefat etti? Ali Demirel aslen nerelidir?
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Usta isim Levent Kırca'nın hafızalara kazınan yapımı "Olacak O Kadar" isimli komedi programıyla ismini duyuran ve programın özdeşleşmiş yüzlerinden Ali Demirel'den sevenlerini üzen haber geldi. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Demirel, hayatını kaybetti. Peki, Ali Demirel kimdir? Ali Demirel kaç yaşında vefat etti? Ali Demirel aslen nerelidir?

Vefatıyla sevenlerini üzen Ali Demirel, Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi rahatsızlıklarla da mücadele ediyordu. Bir döneme damga vuran Levent Kırca'nın "Olacak O Kadar" ekibinin sevilen yüzlerinden Ali Demirel vefatıyla internette en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Ali Demirel ile ilgili detaylara, vefat nedeni ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALİ DEMİREL KİMDİR?

Ali Demirel, 13 Mart 1944, İstanbul doğumlu olan usta oyuncu 28 Haziran 2021 tarihinde vefat etmiştir. Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Sinemada birçok karaktere hayat veren Ali Demirel, TV'de yayınlanan "Olacak O Kadar" adlı komedi programı ile tanındı.

ALİ DEMİREL ÖLDÜ MÜ?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan usta tiyatrocu Ali Demirel (77), hayatını kaybetti. 28.06.2021 sabahı hayatını kaybeden oyuncu, 29.06.2021 Marmaris Armutalan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar ekibinden Ali Demirel kaç yaşında, neden vefat etti? Ali Demirel aslen nerelidir? - Haberler
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