Ali Çınar kimdir? Ali Çınar kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Ali Çınar kimdir? Sorusu gündemde olan konulardan. Türk bürokrat Ali Çınar kaç yaşında, nereli? Soruları da aranan başlıklar arasında. İşte Ali Çınar hayatı ve biyografisi

Artova kaymakam vekilliği, Karkamış, Sincik, Yeşilhisar, Birecik, Mudanya ve Şahinbey Kaymakamlıkları yapan Ali Çınar kimdir? Ali Çınar kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

ALİ ÇINAR KİMDİR?

Ali Çınar 1965 yılında Andırın, Kahramanmaraş'ta doğdu. Ali Çınar Türk bürokrat'tır.

1987 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Artova kaymakam vekilliği, Karkamış, Sincik, Yeşilhisar, Birecik, Mudanya ve Şahinbey Kaymakamlıkları yapmıştır. Bakanlar Kurulunun 13 Aralık 2010 gün ve 2010/1159 sayılı kararı ile Muş Valiliği görevine atanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Bakanlar Kurulunun 2013/4699 sayılı vali atamaları hakkındaki kararının 9 Mayıs 2013 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmasıyla Bartın valiliğine atanmıştır. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez valisi olmuştur.

FETÖ/PDY soruşturması

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 19 Temmuz 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan Çınar, Olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 1 Eylül 2016 tarihinde meslekten ihraç edildi.