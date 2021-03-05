Ali Biçim kimdir, kaç yaşında, nereli? Youtuber Ali Biçim sevgilisi kimdir? Ali Biçim'in hayatı ve biyografisi!

Youtube dünyasının geniş takipçi kitlesine sahip olan isimlerinden Ali Biçim hakkında Ali Biçim kimdir, kaç yaşında, nereli? Youtuber Ali Biçim sevgilisi kimdir? Mesut Can Tomay'la videolar çeken Ali Biçim'in hayatı ve biyografisi!

Youtuber Ali Biçim, çektiği videolarla Youtube Trendlerde yer alan isimlerden olmaya devam ediyor. Dikkat çeken yapımları ve arkadaş kadrosu da çok eğlendiriyor. Peki, Ali Biçim kimdir?

YOUTUBER ALİ BİÇİM KİMDİR?

Ali Biçim, 17 Nisan 1987 tarihinde Kocaeli İzmit'te dünyaya geldi. Çocukluğu 2000 yılına kadar İzmit'te geçti. 2001 yılında da liseyi okumak için istanbul'a yerleşti. 2005'te İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde mezun oldu. Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Komedyenliğin yanı sıra sunucu, oyuncu ve yazar olarak görev yaptı.

2011 Ağustos'ta, 2010 yılında Michael Jackson'ın Beat It parçasından etkilenip, profesyonel bir şekilde kaydettiği "Just Pide" adlı parçasına bir klip çekti. Aynı yıl, Yalın'ın "Ki Sen" adlı şarkısının "Ellerim Nasırlı" başlıklı parodi sürümünü seslendirdi ve bunun için de yine parodi bir video klip çekerek YouTube'da yayımladı.

2011 Ağustos ayında Okan Bayülgen ile birlikte çalışmaya başladı. TV8'de cuma günleri yayınlanan Medya Kralı ve cumartesi günleri yayınlanan Disko kralı için skeçler ve parodiler yazdı. 2013 yılında, Babam Sınıfta Kaldı dizisinde Yazgan adlı karakteri canlandırdı.

2014 yılında, FOX TV ekranlarında Ali Biçim Show'u hazırlayıp sundu. Son olarak Sar Başa filminde yer aldı.

ALİ BİÇİM'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Okan Bayülgen'in televizyon sektörüne kazandırdığı Ali Biçim'in adı, geçtiğimiz günlerde ünlü şovmenin eski eşi Şirin Ediger'le gündeme gelmişti. Ancak ikilinin hala birlikte olduğu ifade edilmiyor.