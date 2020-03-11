Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
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Bilkent Otel, Ali Babacan, AK Parti, Politika, Güncel

Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, kurduğu DEVA Partisi'nin tanıtımını Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yaptı. DEVA'nın tanıtımının 2001'de AK Parti'nin kurulduğu otelde yapılması ise dikkat çeken detay oldu.

11.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:06

Uzun süredir partisini kurması beklenen Ali Babacan, kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)'nın tanıtım toplantısını bugün Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısının yapıldığı otelin 2001'de AK Parti'nin kurulduğu otel olması ise dikkat çeken detay oldu.

"AYNI OTELDE AK PARTİ KURULMUŞTU"

Ali Babacan uzun süredir beklenen ve defalarca ertelenen yeni partisinin bugün itibarıyla tanıtımını gerçekleştirdi. Babacani partisini tanıtırken "Türkiye için demokrasi zamanı geldi, atılım zamanı geldi" sözlerini kullandı. Öte yandan partinin tanıtımının yapıldığı otelin, 2001 yılında AK Parti'nin kurulduğu otel olması da dikkat çekti.

Eski AK Partili Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin tanıtım toplantısının düzenlendiği Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Babacan'ın konuşmasından satır başları:

"BU ÜLKENİN İNSANI SON BİRKAÇ YILDIR ÇOK ÜZÜLDÜ""

Hepimizin gönlü biraz buruk, ruhu biraz yaralı, hayatının baharındaki yiğit evlatlarımızın şehadetine şahitlik ettik. Bunların derin hüznü içerisindeyiz. Ülkemizin her alanda sürekli zemin kaybetmesi yüreğimizi dağılıyor. Vatandaşlarımız geleceklerinden kaygılı. İnsan haklarının ihlal edilmesi, özgürlüklerin kısıtlanması toplumumuzun nefes almasını zorlaştırıyor. Kadınlarımız tehdit altında yaşamaktan ıstıraplı. Ülkemizde adalet yaralı, demokrasimiz yaralı, halkımız ne kadar haykırsa da sesini duyuramıyor. Korku siyaseti, polemikler, kavgalar hepimizi yordu. Çalışanlarımız işsiz kalma korkusuyla yaşıyor. Emeklimiz, mamurumuz her yıl daha büyük güçlüler çekiyor. Yatırımcımız önünü göremiyor. Eğitim en önemli sorun alanı olarak hâlâ önümüzde. Sağlık sistemimiz hızla bozulma sinyalleri veriyor. Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın ağır yükünü kaldıramıyor. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü, yaralandı. Her şeyi elinden alındı ama sabır gösterdi. Artık geldik buradayız. Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Türkiye için iyileşme zamanı başladı. Derdinize ortak arıyorsanız biz DEVA'yız. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız biz DEVA'yız. Artık DEVA zamanı diyoruz.

"DEMOKRASİNİN EN İYİ ÇALIŞACAĞI PARTİ DEVA OLACAKTIR"

Partimizin her kademesindeki organ seçimlerinde delegelerin daha fazla söz sahibi olmasına söz verdik. Organ seçimlerinden adaylardan en az yarısının delegelerin önerdikleri adaylardan oluşan çarşaf listeden seçilmesini ön gördük. İddia ediyorum ki bugün partimizin tüzüğünü açın inceleyin, bütün siyasi, partiler içerisinde parti için demokrasinin en iyi çalışacağı parti DEVA olacaktır."

Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı

Haberin Videosu:

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı

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