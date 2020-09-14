Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi
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Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

Koronavirüs tedavisi gören Ali Babacan, konuk olduğu bir televizyon programında, "Bu süreçte size AK Parti'den geçmiş olsun telefonu geldi mi?" sorusuna yanıt verdi. Muhalefet partilerinin genel başkanlarının kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini dile getiren Babacan, "İktidar kanadındaki iki partiden herhangi bir telefon gelmedi" dedi.

14.09.2020 23:41 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:51

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, tedavi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kendisine herhangi bir telefon gelmediğini söyledi.

"AK PARTİLİ OLUP, ŞAHSİ DOSTLUKLARIMIZIN OLDUĞU ARKADAŞLARIMIZ ARADI"

Ali Babacan, Habertürk'te yayınlanan "Kübra Par'la Açık Ve Net" programına video konferans yöntemiyle konuk oldu. Kübra Par'ın, "Bu süreçte size AK Parti'den geçmiş olsun telefonu geldi mi?" sorusuna yanıt veren Babacan, "Enteresan bir şekilde muhalefet partilerinin genel başkanlarının tamamı aradılar. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ama iktidar kanadındaki iki partiden herhangi bir telefon gelmedi. Ama AK Partili olup, eski şahsi dostluklarımızın olduğu arkadaşlarımız aradılar, mesaj gönderdiler. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

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