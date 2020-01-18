: Ali Babacan'ın partisi daha kurulmadan karıştığı iddia edildi

18.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 01:01

Yeni partinin kuruluşunun sürekli ertelendiği Ali Babacan cephesinde sıkıntılı günler yaşanıyor. Babacan'ın öncülüğündeki yeni oluşumun henüz partileşmeden fireler vermeye başladığı öğrenildi.

İKİ KANAT OLUŞTU

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; AK Parti kökenliler veAK Parti dışından gelenler olmak üzere iki ayrı kanadın oluştuğu belirtilen yeni oluşumda, farklı siyasi geleneklerden gelen bazı isimlerin "İkinci AK Parti" kuruluyor eleştirileri yaparak, yeni partide yer almaktan vazgeçtiği belirtildi.

FİKİR AYRILIKLARI DA OLUŞTU

Diğer yandan Babacan cephesinde, Türkiye'nin gündemindeki temel meseleler konusunda ciddi oranda fikir ayrılıklarının yaşandığı ve bu ayrışmanın da firelere neden olduğu kaydedildi.

BABACAN'DAN SONRAKİ EN ETKİLİ İSİM

Ayrışmaların yaşandığı Ali Babacan'ın oluşumunda, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in sözü en çok geçen ikinci isim olduğu öğrenildi. Babacan'ın konuşmalarına kadar her şeyi Aydemir'e danıştığı ve Aydemir'in onay vermediği bir ismin de yeni partiye alınmadığı belirtildi.

ABDULLAH GÜL DE RAHATSIZ

Bu durumun, Babacan ile birlikte hareket eden bazı isimlerin yanında Abdullah Gül'de de rahatsızlık uyandırdığı öne sürüldü.

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