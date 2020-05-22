Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
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Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, MHP'nin teklifi ile Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nunda yapılacak değişikliklere tepki gösterdi. Babacan "Son seçimden bu yana ne değişti? Bunları korku adımı olarak görüyoruz" dedi.

22.05.2020 21:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:27

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'siyasi kalpazanlık' olarak nitelendirdiği başka partilere milletvekili transferinin önüne geçilmesi için adım atılması yönündeki sözlerine DEVA Partisi lideri Ali Babacan gazeteci Çağlar Cilara'nın Youtube kanalında yanıt verdi.

Babacan MHP'nin dün kendisine cevap verdiği açıklamada geçen "İngiliz gülünün piyonu" ifadesinin sorulması üzerine şöyle konuştu: Bu tür lafları üretenler gayet boş insanlar. Laf üretiyorlar. Biz partimizin yetkili organları ile toplandık cevap verdik. Bundan fazlasını vakit kaybı olarak görüyorum. Biz siyaseti ülke menafaati için yapıyruz. Bu parti Anadolu projesidir. Bizim insanlarımız Türkiye'nin her yerinden gelen insanlardır. Gönüllü hareket her yerde büyüyor. Bu yüzden sataşıyorlar. Bundan korkuyorlar. Bizim bir partiye sataştığımızı hiç gördüüz mü? Biz sadece işimize bakıyoruz. Böyle boş tartışmalarla vakit kaybedemeyiz. Halımızın layık olduğu seviyede siyaset yapacağız. Türkiye'nin de bizim de böyle tartışmalarla vakit kaybedecek lüksümüz yok. İki gün önce de söyledim. Böyle başkalarına sataşacaklarına, kendi işlerine odaklanmaları lazım. Her geçen gün ve saat bu ülke zarar ediyor. Milletimizin biriktirdiği ne kadar değer varsa şu anda gözümüzün önünde eriyor.

"ENGELLEME YASASI KORKU ADIMI"

Babacan, MHP'nin teklifi ile Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni engellemeye yönelik Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle ilgili de konuştu. Babacan "Ortada bir tasarı yok ama ortaya konmuş bir korku ve endişe var. Bunlar tamamen bizden korktukları için atılan adımlar. 'Mevcut kurallarla biz seçim kazanamayız, hazır iktidar elimizdeyken bu kuralları değiştirerek acaba iktidarda kalabilir miyiz?' Benim dışarıdan gördüğüm bu. Ciddi bir korku, panik var. Bundan seçim ya da siyasi partiler kanununda yapılacak her değişikliği biz korku adımı olarak görürüz. Son seçimlerden bugüne kadar ne oldu? En önemli gelişme DEVA Partisi'nin kurulmasıdır. DEVA Partisi'nin potansiyelini herkes görüyor. Ankete gerek yok, sokağa çıkın sorun. DEVA'yı daha bilmezler ama Ali Babacan ve arkadaşlarının kurduğu partiyi sorun. İki üç ay sonra parti adını da tanıyacak insanlar" dedi.

"AMACIMIZ MEVCUDU DEVİRMEK DEĞİL"

Babacan, DEVA ve Gelecek için dile getirilen "AK Parti'den oy koparma misyonunu yerine getirecekler" şeklindeki eleştirilerin sorulması üzerine "Halkımız üçte biri artık kimseye oy vermeyeceğim diyor. Ciddi araştırmalar bunu gösteriyor. Oy verenlerin ise destek niteliği bozulmuş. Biz şu partiden oy tırtıklamak, bundan bir almak için yola çıkmadık. Zaten mevcut iktidar bitiyor. Bu devam edemeyecek. Sürdürülemez bu. Türkiye'nin yeni bir siyasi harekete ve yeni bir sisteme ihtiyacı var. Bunu gördüğümüz bu partiyi kurduk. Ortada boş bir alan var. Bunu gördüğümüz için yola çıktık. Bizim amacımız mevcudu devirmek değil, ya da yıpratmak. Mevcut iktidar zaten gidecek. Peki yerine ne gelecek? Biz işte yeni sistemi ve yeni siyasi anlayışı kurmak için geliyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası baskın seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği verebilecekleri yönündeki açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli tepki göstermiş ve 6 maddelik bir çağrı yapmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetteki kirlenmenin bilincinde olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye'nin ve siyasi hayatımızın üzerindeki kabus bulutlarının dağıtılması için şu hususların gündeme alınması ve bir an önce hukuki ve ahlaki bir temele kavuşturulması sağlanmalıdır" diyerek 6 maddelik çağrı yaptı:

1– Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.

2– Seçim Kanununda düzenlemeler yapılmalıdır.

3– TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır.

4– Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır.

5– Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.

6– Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir.

Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı

Politika Manşet

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