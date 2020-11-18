Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim

Konuk olduğu canlı yayında AK Parti'den kopuş sürecini anlatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin partiden ayrılmasını istemediğini belirterek "Bana birkaç tane farklı pozisyon teklif etti. Ancak hiçbirini kabul etmedim" dedi.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu DEVA Partisi lideri Ali Babacan oldu. AK Parti'de ayrılış sürecini anlatan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine farklı görevler teklif ettiğini belirtti.

"ŞUNU DA BUNU DA YAPABİLİRSİN DEDİ"

İsmail Küçükkaya'nın 'İsteseydiniz bu hükümetlerle ekonomi yönetimine devam eder miydiniz?' sorusuna yanıt veren Babacan, şu ifadeleri kullandı: "Ben ayrılmak istediğimi partiden istifa edip yeni bir parti kurmaya karar verdiğimde sayın Erdoğan'la gittim görüştüm. İlk onun haberi oldu. Daha sonra kendisi o görüşmeyi basınla paylaştı. Benim ayrılmamı istemedi. Birkaç tane farklı pozisyon teklif etti. Aynı anda şunu da bunu da yapabilirsin dedi. Bunların hepsi kendisi açıkladığı için kayıtta.

"TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

Bu kadar dürüst ve işini bilen insanların azaldığı bir yapıda, tek noktadan yargıyı ve Meclis'i de kuşatacak bir şekilde yönetim anlayışının farkında olduğum için bu teklifi kabul etmedim. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkenin sorunlarını çözeceğine inanmadım. Onun için yeni bir parti kurduk, yeni bir yola çıktık."