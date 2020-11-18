Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim

18.11.2020 12:18 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:22
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim

Konuk olduğu canlı yayında AK Parti'den kopuş sürecini anlatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin partiden ayrılmasını istemediğini belirterek "Bana birkaç tane farklı pozisyon teklif etti. Ancak hiçbirini kabul etmedim" dedi.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu DEVA Partisi lideri Ali Babacan oldu. AK Parti'de ayrılış sürecini anlatan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine farklı görevler teklif ettiğini belirtti.

"ŞUNU DA BUNU DA YAPABİLİRSİN DEDİ"

İsmail Küçükkaya'nın 'İsteseydiniz bu hükümetlerle ekonomi yönetimine devam eder miydiniz?' sorusuna yanıt veren Babacan, şu ifadeleri kullandı: "Ben ayrılmak istediğimi partiden istifa edip yeni bir parti kurmaya karar verdiğimde sayın Erdoğan'la gittim görüştüm. İlk onun haberi oldu. Daha sonra kendisi o görüşmeyi basınla paylaştı. Benim ayrılmamı istemedi. Birkaç tane farklı pozisyon teklif etti. Aynı anda şunu da bunu da yapabilirsin dedi. Bunların hepsi kendisi açıkladığı için kayıtta.

"TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

Bu kadar dürüst ve işini bilen insanların azaldığı bir yapıda, tek noktadan yargıyı ve Meclis'i de kuşatacak bir şekilde yönetim anlayışının farkında olduğum için bu teklifi kabul etmedim. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkenin sorunlarını çözeceğine inanmadım. Onun için yeni bir parti kurduk, yeni bir yola çıktık."

İlgili Haberler

Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
Destici: '(İstihdama ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi) Yeniden düzenlenip Meclis'e getirilmesini teklif ediyorum'
Destici: "(İstihdama ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi) Yeniden düzenlenip Meclis'e getirilmesini teklif ediyorum"

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Ozan Tufan Mert Günok Sergen Yalçın Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 12:22:37. #1.14#
title