Ali Atay'ın doğum gününü kutlayan Hazal Kaya'dan romantik sözler

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay'ın 45. yaşını kutlayan Hazal Kaya, eşine romantik sözlerde bulundu. Instagram'dan paylaşım yapan Kaya, "İyi ki doğdun hayatımın aşkı. Gülüşünü sevdiğim. Birlikte huzurla kutladığımız nice yılların olsun" dedi.