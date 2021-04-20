Ali Atay'ın doğum gününü kutlayan Hazal Kaya'dan romantik sözler
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Ali Atay'ın doğum gününü kutlayan Hazal Kaya'dan romantik sözler

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay'ın 45. yaşını kutlayan Hazal Kaya, eşine romantik sözlerde bulundu. Instagram'dan paylaşım yapan Kaya, "İyi ki doğdun hayatımın aşkı. Gülüşünü sevdiğim. Birlikte huzurla kutladığımız nice yılların olsun" dedi.

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya, Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN HAYATIMIN AŞKI"

Evliliğini mutlu bir şekilde devam ettiren Hazal Kaya, bugün 45. yaşına giren eşi Atay'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından eşinin oğlu Fikret ile olan pozunu paylaşan Kaya, gönderisine, "İyi ki doğdun hayatımın aşkı! Gülüşünü sevdiğim... Birlikte huzurla kutladığımız nice yılların olsun! İyi ki bizimsin" notunu ekledi. Kaya'nın romantik sözleri takipçilerinin beğenisini topladı.

Ali Atay'ın doğum gününü kutlayan Hazal Kaya'dan romantik sözler
Ali Atay'ın doğum gününü kutlayan Hazal Kaya'dan romantik sözler
Damla Çelikli
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