Ali Atay'a oğlu Fikret Ali uğurlu geldi
Geçtiğimiz Kasım ayında baba olan Ali Atay'a oğlu Fikret Ali uğurlu geldi
12.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:02
Başarılı oyuncu bu yıl 'Nuh Tepesi' filmiyle Tribeca Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.
YIL SONUNDA YAYINLANACAK
Atay, şimdi de başrolde yer aldığı 'Nuh Tepesi' filmiyle 'Game Of Thrones', 'True Detective' gibi efsane yapımların yayınlarını yapan Amerika'nın 'HBO' kanalında boy gösterecek. 'Nuh Tepesi'nin, 2020 yılının sonlarına doğru HBO'da yayınlanması bekleniyor.
Kaynak: Snob Magazin