Ali Alpar kimdir? Ali Alpar kaç yaşında, nereli? Ali Alpar hayatı ve biyografisi

Yaptığı çalışmalarla gündeme gelen isimlerden olan Ali Alpar'ın hayatı merak ediliyor. İşte detaylar...

ALİ ALPAR KİMDİR?

Mehmet Ali Alpar, 1950 yılında Malatya'da doğdu. Türk astrofizikçi ve Bilim Akademisi başkanı. Nötron yıldızları ve pulsarlar üzerine çalışır.

Eğitimi

27 Kasım 1950'de Malatya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini, milli eğitim müdürlüğü yapan babası Nail Alpar ve Fransızca öğretmeni annesi Cemile Alpar'ın görev yaptığı Amasya, Sivas ve Ankara'da tamamladı. 1972'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. Doktorasını 1977 yılında Cambridge Üniversitesi'nde tamamladı.

Çalışma Hayatı

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü, Columbia Üniversitesi ve Illinois Üniversitesi'nde çalıştı. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde görev yaptı. 1990 yılında ODTÜ Fizik Bölümü'nde öğretim üyesi oldu ve 1994'te bölüm öğrencilerince "en iyi öğretim üyesi" seçildi. Kuruluşundan itibaren Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kadrosunda yer aldı; üniversitenin "Temel Geliştirme Programı"nın ilk direktörü oldu (2004-2010).[2] 2003 yılında Sabancı Üniversitesi öğrencileri tarafından da "yılın en iyi öğretim üyesi" seçildi.[2] Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Konseyi (1993-1997) ve TÜBİTAK Bilim Kurulu (1993-1997) üyeliklerinde bulundu. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarını başlatan yayın kurulu üyesidir. Türk Astronomi Derneği üyesidir, 1992-1994 ve 2006-2012 dönemlerinde derneğin başkanlığını yaptı.[3] 2010 yılında, Ali Alpar'ın 60. yaşı dolayısıyla İzmir, Çeşme'de "Astrophysics of Neutron Stars 2010- A conference in honor of M.A. Alpar" (Nötron Yıldızları Astrofiziği 2010 - M.A. Alpar onuruna konferans) düzenlendi.

Ali Alpar 2011'de, üyesi olduğu Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) üyelerin bilimsel çalışmaya göre değil, hükümetçe seçilmesini öngören kanun değişikliği üzerine TÜBA'dan istifa ederek Bilim Akademisi'ni kuran 17 bilim insanı arasında yer aldı ve Bilim Akademisi'nin başkanlığını yürüttü.[5][6] Bilim insanı olarak, evrim, koronavirüs gibi bilimle ilgili güncel konularda genel kamuoyunu bilgilendirici açıklamalarda bulunur, sarkac.org sitesinde popüler bilim yazıları yazar. Halen Sabancı Üniversitesi'nde emeritus öğretim üyesidir

Kitapları

Doğayı Öğrenmek: Fizik. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı 2019.

Bilimin Öncü Kadını Remziye Hisar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019. (Ali Alpar'ın, Türkiye'nin ilk bilim insanlarından Remziye Hisar ile 1992 yılında yaptığı söyleşiler)

Ödüller

TÜBİTAK Teşvik Ödülü (1986)

Sedat Simavi Ödülü (1988)

TÜBİTAK TWAS Bilim Ödülü (1992)

ODTÜ (1994) ve Sabancı Üniversitesi'nde (2003) mezuniyet sınıfı öğrencilerinin seçtiği en iyi öğretim üyesi ödülleri