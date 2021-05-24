Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında, nereli? Ali Aktaş biyografisi!
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Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında, nereli? Ali Aktaş biyografisi!

Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında, nereli? Ali Aktaş biyografisi!
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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Antalya Belediye Başkan Adayı olan Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında, nereli? Ali Aktaş mesleği nedir? Ali Aktaş hayatı ve biyografisi nedir?

Milli Gençlik Vakfı Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Saadet Partisi'nin değişik kademelerinde görev aldıktan sonra Genel İdare Kurulu üyeliği yapmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Antalya Belediye Başkan Adayı olan Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında, nereli? Ali Aktaşmesleği nedir? Ali Aktaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİ AKTAŞ KİMDİR?

Ali Aktaş, 1977 yılında Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Milli Gençlik Vakfı Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Saadet Partisi'nin değişik kademelerinde görev aldıktan sonra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı.

Serbest avukatlık yapan Aktaş, evli ve dört çocuk babasıdır. Ali Aktaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Antalya Belediye Başkan Adayı oldu.

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Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında, nereli? Ali Aktaş biyografisi! - Haberler
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