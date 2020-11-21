Ali Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi bölgede oynuyor?
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Ali Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi bölgede oynuyor?

21.11.2020 17:48 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:53
Ali Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi bölgede oynuyor?

Bursaspor'un genç forveti Ali Akman, performansı ile devleri peşine taktı. Peki Ali Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi bölgede oynuyor?

2002 doğumlu Ali Akman, eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni. Ali Akman, 2019-2020 sezonunda Bursaspor ile forma şansı bulmaya başlamıştı ancak kendisine takımda yer edinmesi bu sezon gerçekleşti.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 doğrumlu Ali Akman İnegölspor alt yapısında futbola başladı ve kısa süre sonra Bursaspor'a transfer oldu. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman santrafor, forvet arkası ve sol kanat oynayabiliyor.

KARİYERİ

İnegölspor'dan 2015 yılında Bursaspor altyapısına gelen genç milli oyuncu, geçtiğimiz sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. Timsah'ın eski hocası Samet Aybaba tarafından A Takım'a alınan Akman, Timsah'ın kötü performansı sebebiyle forma şansı bulamamıştı.

Kendisi için bu yılı dönüm noktası olarak gören Ali Akman, U16 ve U17 milli takımında attığı goller ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplamıştı.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunda 8 maç oynayan Ali Akman, 7 gol attı.

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