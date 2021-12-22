Ali Ağaoğlu'nun torun aşkı
Ağaoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun en mutlu günü küçük torunu Selin'in doğum gününü Ortaköy'deki evinde kutladı. İşte detaylar...
İki yaşına basan küçük Selin dedesinin kucağında pastasını ablası Alin ile birlikte üfledi. Ali beyin büyük oğlu Alican Ağaoğlu ve eşi Miray Ağaoğlu'nun küçük kızları Selin ikinci yaş günü kutlaması pandemiden dolayı evde sade bir mini parti ile kutlandı.
Sadece aile fertlerinin olduğu doğum gününde Ali Ağaoğlu tüm gün torunları ile vakit geçirerek eğlendi.
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