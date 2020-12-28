Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al
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Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al

28.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:44

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, lüks otomobiller için pazarlık yaptığı sırada yanındaki kişiyi çağırarak "Müdür gel buraya. Bunların tümünü al" talimatını verdi. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

Yaptığı işten çok özel hayatıyla gündeme gelen ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun lüks otomobiller için yapmış olduğu fiyat pazarlığı sosyal medyada gündem oldu.

"BUNLARIN TÜMÜNÜ AL"

Söz konusu görüntülerde lüks otomobil sahiplerini istediği fiyatı kabul etmeyen Ağaoğlu, araba sahiplerinden birinin "Siz ne yapın biliyor musunuz? Bunların hepsini alın" sözleri sonrası yanındaki kişiyi "Müdür gel buraya. Bunların tümünü al" diyerek seslendiği duyuldu.

Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al
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