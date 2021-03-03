Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu

03.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 03.03.2021 23:12
Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu

İş dünyasının renkli isimlerinden Ali Ağaoğlu, 68 yaşına ayak bastı. Ofisinde 1 milyon dolar şeklinde pasta sürprizi ile karşılaşan Ağaoğlu, "Hayatımın en pahalı pastası oldu" diyerek espri yaparken kullanıcılar ise iş insanını eleştiri yağmuruna tuttu.

Kendisinden yaşça küçük kişilerle yaşadığı aşklar ve yaptığı sansasyonel açıklamalarla bilinen Türk iş dünyasının renkli isimlerinden Ali Ağaoğlu, 68 yaşına girdi.

SÜRPRİZ SONRASI KAHKAYI BASTI

Esprili kişiliğiyle tanınan Ağaoğlu'nun doğum günü için iş insanı Ferruh Taşdemir'in eşi Eftelya Taşdemir de kendisi gibi renkli bir sürpriz hazırladı. İş insanı için 1 milyon dolar şeklinde pasta yaptıran Taşdemir, pastayı Ağaoğlu'nun ofisine getirdi. Pasta sürprizi karşısında şaşıran Ali Ağaoğlu, "Hayatımın en pahalı pastası oldu." diyerek espri yaptı.

Ali Ağaoğlu'nun milyonluk doğum günü pastası topa tutuldu

PAYLAŞIM SONRASI ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

Pastanın sosyal medya platformlarında paylaşması sonrası eleştiriler de gecikmedi. Kullanıcılar, yeni yaşına giren Ağaoğlu için "Şeyma Subaşı bunu beğendi", "Para yanlış kişilerde", "Görgüsüzlükte nirvana" ve "Zenginler espri yapmasın" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ali Ağaoğlu'nun milyonluk doğum günü pastası topa tutuldu
Ali Ağaoğlu'nun milyonluk doğum günü pastası topa tutuldu
Haber Yorumları (10)
FERHAT: Millet işsiz :millet aç: millet mutsuz: gençlerimiz gelecekten umutsuz. Millet pazarlar kalkınca yerlerdeki çürük çarık yiyecekleri toplayıp yemek yaparken Vicdanınız rahatmı. Ikiye giden kızıma bir tablet alamadım çalıştığım halde. Benim içim kan ağlarken sen gülebiliyorsun. Hiçmi insanlığınız kalmadı. Bu durumlara sebep olanları ALLAH KAHRU PERİŞAN ETSIN INŞALLAH.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BU KİM BİLMEM NE: Yanındaki torunu mu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKAN: 18 lik kiz ve pasta Harika orf adet agaoglu haric herkese uygulanir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Berat Albayrak Necmettin Erbakan
Magazin Hande Soral Aleyna Tilki Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Halis Özkahya Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 00:02:10. #1.14#
title