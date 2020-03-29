Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli'nin, 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaraladığı iddia edildi. Ortakent Mahallesi'nde bir taş evde erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile akşam yemeği yiyen Hazal Mesudiyeli gece geç saatlere kadar erkek arkadaşıyla otururken bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mesudiyeli, iddiaya göre sevgilisi Kumaş'ı bacağından hafif şekilde bıçaklayarak yaraladı. Olayın Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal etmesiyle birlikte emniyet güçlerince gözaltına alınan ve bu esnada polise mukavemette bulunan Mesudiyeli, öğlen saatlerinde adliyeye getirildi. Gazetecilerin 'neden bıçakladınız' sorusuna ise "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendini savunan Mesudiyeli'nin, bıçakla yaralamak ve polise mukavemetten işlem gördüğü öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Mesudiyeli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kumaş ise tedavi gördükten 2 saat sonra taburcu edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA