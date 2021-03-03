Ali Ağaoğlu'na 1 milyon dolarlık pasta
03.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:52
Türk iş dünyasının renkli ismi Ali Ağaoğlu 67 yaşının ofisinde kestiği sürpriz pasta ile kutladı.
Türk iş dünyasının renkli ismi Ali Ağaoğlu 67 yaşının ofisinde kestiği sürpriz pasta ile kutladı. İş insanı Ferruh Taşdemir'in eşi Eftelya Taşdemir tarafından yaptırılan pasta doğum gününe renk kattı. Esprili kişiliği ile tanınan işadamı 1 milyon dolarlık pastayı görünce "Hayatımın en pahalı pastası oldu" diyerek kahkaha attı.
Kaynak: Hürriyet