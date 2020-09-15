Alfa ne demek? Alfa kelime anlamı nedir? TDK'ya göre alfa ne anlama gelir? Alfa erkek ve alfa kadın ne demektir? Türkçe'de anlamını bilmediğimiz ve karıştırdığımız kelimeler olabiliyor. Bu kelimelerden birisi de Alfa'dır. Peki alfa nedir, ne demektir, nerelerde kullanılır, alfa erkek nedir, TDK'ya göre alfa nedir tüm detaylar haberimizde...

Alfa kelimesi günlük hayatta çok kullanılan bir kelime değildir. Bu kelime genellikle matematik, geometri, fizik vb. derslerde kullanılıyor. Ayrıca bazı yabancı dizilerde de bu kelime geçiyor. Peki alfa ne demek, ne anlama gelir?

ALFA NE DEMEKTİR?

Alfa (? - ?) Yunan alfabesinin ilk harfidir. Türkçe'deki/a/ sesine karşılık gelmektedir. Alfa, Fenike Alfabesi'nin ilk harfi, Alef'ten türetilmiştir. Türkçe alfabe kelimesi de Yunanca'nın ilk iki harfi olan Alfa ve Beta'dan gelir.

ALFA İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Alfa işaretini klavyeden yapmak da mümkündür. Bunun için öncelikle başlat menüsünden "Karakter Eşlem" programını açıyoruz. Ardından "Unicode'a git" kısmına "03B1" kodunu yazıyoruz. Sonrasında otomatikman karşımıza alfa işareti çıkmış olacaktır. Buradan kopyala yapıştır yaparak alfa işaretini istediğimiz yerde kullanabiliriz.

TDK'YA GÖRE ALFA NE ANLAMA GELİR?

Alfa kelimesinin TDK'ya göre 2 anlamı vardır. İlk anlamı "Yunan alfabesinin birinci harfi." demektir. İkinci anlamı ise "Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki (Stipa tenacissima)." manasına gelir.

'Alfa' kelimesi 1. anlamı : Yunan alfabesinin birinci harfi.

'Alfa' kelimesi 2. anlamı : Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki (Stipa tenacissima).

ALFA KELİMESİ BAŞKA HANGİ ANLAMLARA GELİYOR?

Bunun dışında günümüzde alfa kelimesi "Lider, liderlik" gibi anlamlara da gelmektedir. Alfa genellikle yaban kurtlar için verilen bir ifadedir. Mesela bazı yabancı dizilerde kurtlar alfa, beta olarak sınıflandırılabiliyor. Buradaki alfa kurt en lider, en güçlü kurt anlamına gelmektedir. Fakat dediğimiz gibi TDK'ya göre alfa kelimesi başka manalara geliyor. Üst tarafta tanımlarını yazmıştık.

ALFA ERKEK NE ANLAMA GELİR?

Aynı şekilde alfa erkek ise "Lider Erkek" manasına gelmektedir. Yani "Alfa Erkek" tabiri, liderlik etme gücüne sahip olan, bir topluluğa liderlik edebilen erkekler için kullanılmaktadır.

ALFA ERKEK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kısaca alfa erkeklerin özellikleri şu şekildedir:

- Alfa erkekler cesurdur, centilmendir ve prensip sahibidir.

- Kararlıdır.

- Hayat amaçları vardır.

- Bir topluluğa liderlik etme kabiliyeti vardır.

- Karar vermede keskindir. Üstün bir karar vericidir.

- Fiziksel ve ruhsal olarak zirvede yer alır.

- Duruşu diktir, konuşurken öne eğilmez ve güçlü göz teması kurar.

- Ne düşündüğünü söylemekten korkmaz.

ALFA KADIN NEDİR?

Alfa kelimesi dediğimiz gibi "lider, liderlik eden" manalarına gelir. Aynı şekilde alfa kadın tabiri ise liderlik eden kadın, her zaman başarılı olmayı amaçlamış, kimin ne dediğine bakmadan doğru yolda ilerleyen kadın manalarına gelmektedir. Bir nevi alfa erkekle aynı özelliklere sahiptir.

ALFA KADIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kısaca alfa kadın özellikleri aşağıdaki gibidir: