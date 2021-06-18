Alfa ne demek? Alfa anlamı ne?
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Alfa ne demek? Alfa anlamı ne?

Alfa ne demek? Alfa anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Alfa, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Alfa ne demek? Alfa anlamı ne? İşte, Alfa kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Alfa kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Alfa anlamı ne? Alfa ne demek?

ALFA NE DEMEK?

Alfa, sosyal hayvanlar içerisinde; alfa erkek ve alfa dişi, komünite içerisinde, diğer bireyler tarafından kararlarına uyulan ve lider konumundaki bireylerdir. Eğer bir erkek ve bir dişi birlikte bu rolü üstlenirlerse, onlara alfa çift adı verilir.

Alfa bireyler, komünite içindeki liderlik konumlarını genellikle üstün fiziksel güçlerini kanıtlayarak alırlar. Yine de, bonobolar gibi bazı yüksek derecede sosyal türlerde; komünitenin başına geçmeye teşebbüs eden birey, daha dolaylı yollara başvurabilir; örneğin diğer bireyler arasındaki politik ittifaklar kurmak ve/veya önceki alfa bireyi devirip yerini almaya çalışmak gibi.

İnsanlarda ise, alfa erkek tanımı genellikle sosyal konum olarak en yüksek noktadaki, güçlü erkekler için kullanılır. Popüler kültürde alfa, grup adına karar veren, karizmatik lider konumunda olan insanlar için kullanılır.

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