Aleyna Yurtkölesi kimdir? Aleyna Yurtkölesi kaç yaşında, nereli? Aleyna Yurtkölesi eğitimi!

Evinde ölü bulunan ve cinayete kurban giden ve ülkede büyük üzüntüye sebep olan cinayette Aleyna Yurtkölesi kimdir? Aleyna Yurtkölesi kaç yaşında, nereli? Aleyna Yurtkölesi eğitimi!

Eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi kimdir? Aleyna Yurtkölesi kaç yaşında, nereli? Aleyna Yurtkölesi eğitimi!

ALEYNA YURTKÖLESİ CİNAYETİ NEDİR?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski sevgilisi Aleyna Yurtkölesi'ni boğazını sıkarak öldüren İran uyruklu Shayan Kheyrian'ın, binadaki zillerden birine rastgele bastığı, kurye olduğunu söyleyerek içeriye girdiği ortaya çıktı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, cumartesi günü durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ALEYNA YURTKÖLESİ KİMDİR?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, tek kaldığı evinde ölü bulundu. Aleyna'nın arkadaşları ve akrabaları olay sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Aleyna hakkında, "Kendisi çok tatlı, çok şeker bir insandı. İyilik meleğiydi. Yalnız yaşıyordu. Sessiz bir insandı. Son görüşmemizde sohbet edip şakalaşmıştık. Çok iyi durumdaydı. Maalesef cinayete kurban gitti. Çok kötü bir durumdayız. Yine bir kadın cinayetine engel olamadık. Ben karşı apartmanda kalıyorum. Keşke sesleri duyup yardıma koşabilseydim. Suçlu inşallah fazlasıyla cezasını çeker" dedi.