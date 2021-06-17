Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada
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Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada

Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Aleyna Tilki ve TikTok'un fenomenleri, ilk kez reklam filmi çekimlerinde bir araya geldi.

Aleyna Tilki ve TikTok'un fenomenleri, ilk kez reklam filmi çekimlerinde bir araya geldi. Çekimler sırasında eğlenceli anlar yaşandı.

Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri, bir reklam için Türkiye'de ilk kez birlikte kamera karşısına geçti. Reklam filminde Aleyna Tilki'ye, 7.6 milyon takipçiye sahip mavi tikli TikTok fenomeni Cemre Solmaz ve 5.2 milyon takipçiye sahip mavi tikli TikTok fenomeni Buse Korkmaz'ın yanı sıra çok sevilen BerkeJuan, KürşatJuan, Diddew, Obeyfendimen, Yagizjunior ve Berfinmis isimli 6 TikTok fenomeni de eşlik etti. 6 aylık bir çalışmanın sonucu olarak hayata geçecek olan reklam filminin çekimlerinde, kamera önü kadar arkasında da eğlenceli anlar yaşandı.

"BU PROJEDE DE YENİ BİR REKORA KOŞMAYI PLANLIYORUM"

Reklam filminde ünlü TikToker'larla yer alan Aleyna Tilki, "DİMES'in yeniliklere açık ve yerli bir firma olmasını seviyorum, köklü ama aynı zamanda renkli, genç bir marka. Benim de severek yurt dışında tükettiğim ürünleri çıkarttılar ve şimdi bu iki yenilikçi ürün arasında seyircilerimiz tercihini yapacak. Bu projede de yeni bir rekora koşmayı planlıyorum. Projede TikToker bir ekiple beraber profesyonel disiplinle çalışıyoruz, tarzlarını ve gerçekliklerini sevdim ve reklamı çekerken çok eğlendik" dedi.

Aleyna Tilki ve TikTok fenomenlerini bir araya getiren reklam filmimin yaratıcı ajansı Reklamania Creative ve ajansın bünyesinde bulunan dijital strateji, yetenek yönetimi ve iletişim ajansı Cats & Dogs iş birliğinde hazırlanan reklam filminin, temmuz ayında gösterime girmesi planlanıyor.


Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada
Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada
Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada
Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada
Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada
Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada
Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada
Aleyna Tilki ve TikTok fenomenleri reklam çekimlerinde bir arada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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