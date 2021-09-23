Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu

Cevapsız Çınlama ve Sen Olsan Bari gibi kısa zamanda çok popüler olan şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda "Retrograde" isimli parçasıyla sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Ancak istediği ilgiyi yakalayamayan genç şarkıcı, son yaptığı paylaşımında yurt dışını çıktığını takipçilerine duyurdu.

"4 AY SONRA GÖRÜŞÜRÜZ"

Duyurusunu kişisel Instagram hesabından yapan ünlü şarkıcı, "4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet" dedi. Tilki, bir sonraki hikaye paylaşımını ise Londra'dan yaptı.

HAKKINDAKİ AŞK İDDİALARINA DA YANIT VERMİŞTİ

Son zamanlarda hakkında yapılan aşk haberler ine sitem eden Aleyna Tilki, "Bir süredir Aleyna'nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü." demişti.

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