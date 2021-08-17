Aleyna Tilki - Sır şarkı sözleri! Sır şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Sır geçtiğimiz haftalarda çıkmıştı. Kısa sürede 1 milyona yakın izlenme ve 5 bin beğeni alan şarkının sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Sır sözleri nedir? Sır şarkısının sözleri nelerdir? Aleyna Tilki - Sır sözleri sizlerle...

Aleyna Tilki - Sır şarkı sözleri nedir? Aleyna Tilki - Sır şarkısının tüm sözleri nelerdir? Sır şarkısı klibi ne zaman çıkar? İşte bilgiler. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor...

ALEYNA TİLKİ - SIR SÖZLERİ

Bendeki bi' sırdan

Kalbimdeki sızıdan

Geç hadi ordan

İyileştir beni

(İyileştir beni)

***

Bendeki bi' sırdan

Kalbimdeki sızıdan

Geç hadi ordan

İyileştir beni

(Beni)

***

Ya da

At bir kenara

Bir kenara

Unutursun

Nasıl olsa

Üç gün sonra

***

Bendeki bi' sırdan

Kalbimdeki sızıdan

Geç hadi ordan

İyileştir beni

***

Ya da

At bir kenara

Bir kenara

Unutursun nasıl olsa

***

At bir kenara

Bir kenara

Unutursun

Nasıl olsa

Üç gün sonra