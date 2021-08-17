Aleyna Tilki - Sır şarkı sözleri! Sır şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Sır geçtiğimiz haftalarda çıkmıştı. Kısa sürede 1 milyona yakın izlenme ve 5 bin beğeni alan şarkının sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Sır sözleri nedir? Sır şarkısının sözleri nelerdir? Aleyna Tilki - Sır sözleri sizlerle...
Aleyna Tilki - Sır şarkı sözleri nedir? Aleyna Tilki - Sır şarkısının tüm sözleri nelerdir? Sır şarkısı klibi ne zaman çıkar? İşte bilgiler. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor...
ALEYNA TİLKİ - SIR SÖZLERİ
Bendeki bi' sırdan
Kalbimdeki sızıdan
Geç hadi ordan
İyileştir beni
(İyileştir beni)
***
Bendeki bi' sırdan
Kalbimdeki sızıdan
Geç hadi ordan
İyileştir beni
(Beni)
***
Ya da
At bir kenara
Bir kenara
Unutursun
Nasıl olsa
Üç gün sonra
***
Bendeki bi' sırdan
Kalbimdeki sızıdan
Geç hadi ordan
İyileştir beni
***
Ya da
At bir kenara
Bir kenara
Unutursun nasıl olsa
***
At bir kenara
Bir kenara
Unutursun
Nasıl olsa
Üç gün sonra