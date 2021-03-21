Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi
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Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

21.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:57

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Cemal Can Canseven'le başrolü paylaşan Aleyna Tilki'nin diziden 2 milyon TL kazandığı iddiası gündeme gelmişti. Diziden elde ettiği kazançla ilgili sorulara ilk kez yanıt veren çiçeği burnunda oyuncu, konuşulan rakamların gerçeklik payı olduğunu söyledi.

İşte Benim Masalım dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven'le başrolü paylaştığı diziden 2 milyon TL aldığı iddialarıyla ilgili konuştu. Exxen'de yayınlanan dizisinden kazandığı rakamı açıklamaktan kaçınan Tilki, "Çocukken böyle sorulara cevap veriyordum ama artık abla oldum. Biraz ayıp geliyor böyle para konuşmak. Olabilir, gerçeklik payı var" dedi.

DEMET AKALIN, DİZİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Bir zamanlar oldukça yakın olduğu bilinen Aleyna Tilki'yi rol aldığı dizi üzerinden eleştiri yağmuruna tutan Demet Akalın, "Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu" sözleriyle yerden yere vurmuştu.

ALEYNA'DAN DEMET AKALIN'A GÖNDERME

Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Tilki, Akalın'a üstü kapalı bir gönderme yaptı: "Çok destek gördüm, inanılmaz derecede... Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi."

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

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Haber Yorumları (5)
HAFİYE TEYZE: hiç bilmem seyretmem. doğru veya değil bu rakamlar. ama haber olduğuna göre. bu kız artık marka olmuş. hep magazinde herkes ben bile tanıdığıma göre. bu işler böyle . yaşı da genç . şimdiden almış yürümüş birileri önemsemese de. konuşuluyor mu tanınıyor mu . tamamdır çoğunu halletmiş. kitap yazsa. yayınevi basar. çünkü biliniyor. magazin haberlerini yapanlar sayesinde bu kadar yükseldi.
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AYŞEGÜL: Şu haberi oluduğum için utanıyorum
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BALÇOVALI: Merhaba Ayşegül
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